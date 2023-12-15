Кулеба рассказал, как Украина убедила ЕС начать вступительные переговоры

Работа над решением об открытии вступительных переговоров с Европейским союзом была одной из самых сложных для министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы украинского МИД в эфире с журналистом Вадимом Карпьяком.

"Это решение было самым сложным (речь о начале вступительных переговоров Украины с ЕС - ред.), одним из самых сложных в жизни, с которыми я сталкивался. И, действительно, на уровне магии потом сложились все факторы" , - заявил Кулеба.

Он отметил, что Украине нужно было работать с венграми напрямую. И часть этой работы - первая встреча украинского министра со своим венгерским коллегой Петером Сийярто с начала полномасштабной войны.

Также, как добавил Кулеба, нужно было работать с европейскими лидерами и министрами, чтобы "они были максимально настроены не просто на борьбу, а на победу". Этим, в том числе, занимался и президент Владимир Зеленский.

И еще нужно было точечно работать с теми европейскими чиновниками, которые имеют влияние на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, добавил глава украинской дипломатии. Они должны были не просто вести с ним дискуссии, а влиять на него.

"И все это должно было сойтись в одной точке, в один момент. Все должны были проявить характер, принципиальность и дожать этот вопрос. Мы его дожали. И выступление президента (Зеленского - ред.) - это один из самых коротких, но самых мощных выступлений, которые делал президент с начала войны" , - добавил министр.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, вчера, 14 декабря, лидеры стран Евросоюза в ходе саммита одобрили начало переговоров о вступлении Украины в блок. Это произошло, несмотря на то, что Венгрия угрожала наложить вето на инициативу.

Как сообщали западные СМИ, премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, когда на саммите обсуждался вопрос открытия вступительных переговоров с Украиной.

Позже выяснилось, что такой выход главе венгерского правительства якобы предложил канцлер Германии Олаф Шольц.