В ЕС готовят запасной план для предоставления Украине помощи на 50 млрд евро

Европейский Союз готовит на начало следующего года запасной план для предоставления Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. На саммите Евросовета проект не смогли принять из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на сайте ЕК.

Она отметила важность пересмотра многолетнего бюджета ЕС, поскольку нынешний был разработан перед "многочисленными кризисами, с которыми мы столкнулись с момента его принятия".

"Он был разработан до пандемии, до войны России против Украины, до тяжелого энергетического кризиса и инфляции, которую этот энергетический кризис спровоцировал. Разумеется, он был задуман еще до ближневосточного кризиса, не говоря уже о постоянно растущем числе стихийных бедствий, свидетелями которых мы являемся" , - объяснила фон дер Ляйен.

Сейчас в ЕС "подошли к пределу нашего бюджета, чтобы реагировать на эти неожиданные кризисы", по этом причине в июне Комиссия предложила усилить бюджет блока.

На саммите в Брюсселе 14-15 декабря 26 государств-членов ЕС подтвердили ключевые приоритеты проекта бюджета и согласились предоставить дополнительное финансирование для их достижения, рассказала президент Еврокомиссии.

"Это хороший результат. Соглашение также решает проблемы государств-членов, связанные с их национальными бюджетными ограничениями. Таким образом, соглашение включает перераспределение средств и изменение приоритетов наряду с новым финансированием" , - говорится в заявлении.

По словам фон дер Ляйен, комбинация, перераспределение ресурсов и новое финансирование "потребовала трудного выбора".

"Мы сделали этот выбор. Однако, к сожалению, вчера нам не удалось достичь единогласия. Венгрия не смогла поддержать. В начале следующего года нас ждет новая встреча" , - сказала она.

Финпомощь Украине от ЕС

Напомним, Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на ближайшие пять лет, и такое решение должны принять все страны-члены ЕС. Однако глава венгерского правительства Виктор Орбан на саммите в Брюсселе наложил вето.

Перед этим Будапешт угрожал не согласиться с выделением Украине 50 млрд евро

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС достигли "широкого согласия" по бюджету по многолетней финансовой программе. В МИД Украины уже успели поприветствовать решение ЕС о создании Украинского фонда размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Как заявил премьер Ирландии Лео Варадкар, финансирование ЕС продолжит поступать в Украину, несмотря на решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Добавим, что по словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, лидеры ЕС проведут в начале 2024 года саммит, на котором будет обсуждаться предоставление Украине 50 млрд евро.