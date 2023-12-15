Литва передала Украине новую партию военной помощи
Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине новой партии военной помощи, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Литовская армия доставила в Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности. А также – около тысячи раскладных кроватей.
"Мы слышим насущные запросы Украины и продолжаем нашу поддержку в соответствии с высказанными потребностями. Мы активно поощряем наших союзников делать то же самое", – заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Кроме постоянной передачи военной техники и снаряжения, Литва также активно тренирует украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.
Литва уже разработала долгосрочный план поддержки. На 2024-2026 годы предусмотрен новый пакет военной поддержки Украины на 200 миллионов евро.
Также в пятницу стало известно, что Литва отремонтировала для Вооруженных Сил Украины первые боевые танки Leopard 2, которые получили повреждения во время боевых действий.
А в четверг правительство Эстонии одобрило предоставление долгосрочной военной помощи Украине для защиты от российской агрессии.