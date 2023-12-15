В Севастополе был слышен взрыв: оккупанты сообщают о сбитом беспилотнике (Обновлено)

Во временно оккупированном Севастополе сообщили о взрыве, так называемом "губернатор" Севастополя Михаил Разважаев пишет о сбитом беспилотнике, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Крым.Реалии, паблик Крымский ветер, Разважаев в Telegram﻿.

Корреспондент "Крым.Реалии" сообщил, что в центральной части Севастополя было слышно несколько пусков реактивных бомбометов, после того в городе раздался громкий взрыв из района входа в главную бухту Севастополя.

Так называемый "губернатор" Разважаев написал, что российская ПВО сбила вроде бы один беспилотник и "повреждение инфраструктуры не зафиксировано".

Кроме того, телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщает о двух взрывах в Джанкое. Там перекрыли движение через пункт пропуска "Джанкой".

Обновлено: Позже Крым. Реалии сообщили со ссылкой на местных жителей, что в районе между Черноморским и Межводным работает российская ПВО. Также о работе ПВО пишут в районе Геническа.

Предыстория:

Вечером 15 декабря губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявил, что в небе над Курском ПВО вроде бы сбило 4 беспилотника.