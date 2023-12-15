СМИ: Финляндия снова закрыла пункты пропуска на границе с Россией

Открытые накануне пункты пропуска Ваалимаа и Ниирала на границе Финляндии с Россией официально закрыты до 14 января, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Пункты пропуска на восточной границе Ваалимаа и Ниирала были закрыты в 20.00. Это решение правительства действует до 14 января 2024 года.

Сегодня 230 просителей убежища без надлежащих документов прибыли в Финляндию со стороны России.

Правительство решило 14 декабря открыть два пограничных пункта на восточной границе: МАПП Ваалима и МАПП Ниирала. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу на месяц.

Согласно опросу, шаги финского правительства на границе с Россией укрепили у финнов ощущение национальной безопасности.