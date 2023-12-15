В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 15 декабря

За сутки 15 декабря на фронте произошло 82 боевых столкновения, РФ нанесла 2 ракетных и 11 авиационных ударов, совершила 17 обстрелов с РСЗО, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 15 декабря.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 состава боеприпасов противника".

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак окупантов в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 15 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Украинские защитники отбили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 - восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника западнее Новопокровки и южнее Роботиного Запорожской области.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.