В Украине объявили в розыск главу РПЦ Кирилла

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск патриарха Русской православной церкви Владимира Гундяева (Кирилла), сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует база розыска Министерства внутренних дел.

Патриарх РПЦ обвиняется по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также по ч. 2 ст. 437 УК — ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий.

В базе указана дата "исчезновения" Кирилла — 11 ноября, а местом исчезновения указана столица РФ Москва.

В базе МВД также говорится, что избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности и Офиса генерального прокурора собрали большую доказательную базу на Владимира Гундяева, способствующего вооруженной агрессии РФ и отрицающего военные преступления оккупантов. Ему объявили подозрение еще в начале ноября.

По данным следствия, московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ и публично поддерживает полномасштабную войну России против Украины.

Кирилл активно способствует распространению российской пропаганды, для чего массово использует подконтрольные ему религиозные общины на территории РФ, а также представителей подконтрольной УПЦ МП в Украине.

Ранее в СБУ говорили, что, кроме двух уже отмеченных статей, Гундянева подозревают и по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).