Воздушные силы: В Украину залетели несколько групп российских ударных БпЛА (Обновлено)

Над территории Украины движутся группы ударных беспилотников врага, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации военных, сейчас БпЛА летят из Запорожской области в направлении Днепропетровщины.

Еще несколько групп ударных дронов движутся с северо-восточного направления на Краснопольский район Сумской области.

Обновлено: Воздушные силы сообщили о направлениях групп вражеских беспилотников в Сумской области: в Охтырском районе курсом на Полтавщину; в Лебединском районе в западном направлении.

Позже военные сообщили о таком движении ударных БПЛА:

1. Несколько групп в Лубенском районе Полтавской области, курсом на мероприятие (Киевщина/Черкащина).

2. БпЛА в районе Запорожья.

3. Из Николаевщины в направлении Кировоградской области.

4. Из Херсонской области в направлении Николаевской области.

5. В восточной части Черниговской области в западном направлении.

Что предшествовало: В ночь на пятницу российские войска запустили по Украине 14 дронов-камикадзе. Беспилотники типа Shahed вылетели из района Приморско-Ахтарск Краснодарского края РФ.

Сообщалось, что все 14 вражеских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.