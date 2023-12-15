Воздушные силы: В Украину залетели несколько групп российских ударных БпЛА (Обновлено)
Над территории Украины движутся группы ударных беспилотников врага, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По информации военных, сейчас БпЛА летят из Запорожской области в направлении Днепропетровщины.
Еще несколько групп ударных дронов движутся с северо-восточного направления на Краснопольский район Сумской области.
Обновлено: Воздушные силы сообщили о направлениях групп вражеских беспилотников в Сумской области: в Охтырском районе курсом на Полтавщину; в Лебединском районе в западном направлении.
Позже военные сообщили о таком движении ударных БПЛА:
1. Несколько групп в Лубенском районе Полтавской области, курсом на мероприятие (Киевщина/Черкащина).
2. БпЛА в районе Запорожья.
3. Из Николаевщины в направлении Кировоградской области.
4. Из Херсонской области в направлении Николаевской области.
5. В восточной части Черниговской области в западном направлении.
Что предшествовало: В ночь на пятницу российские войска запустили по Украине 14 дронов-камикадзе. Беспилотники типа Shahed вылетели из района Приморско-Ахтарск Краснодарского края РФ.
Сообщалось, что все 14 вражеских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.