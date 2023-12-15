В ЕС могут пересмотреть механизмы принятия решений из-за поведения Орбана

После наложения вето премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на выделение Украине 50 млрд евро финансовой помощи от Европейского Союза среди стран-членов все чаще раздаются требования отказаться от принципа единодушия при принятии решений, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил член Совета Безопасности Киевского форума безопасности, депутат Европейского парламента, премьер-министр Литвы в 1999-2000 и 2008-12 годах Андриус Кубилиус во время онлайн-дискуссии КФБ, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Он отметил, что высказывания и поведение Виктора Орбана неприемлемы и серьезно подрывают не только украинский вопрос, но, собственно, и единство Европейского Союза.

"Тут вопрос не только в персоналии Виктора Орбана, а в том, что в соглашении ЕС сказано, что важные решения в Европейском Союзе, в частности касающиеся внешней политики, должны базироваться на основе консенсуса. Следовательно, каждая страна имеет право вето. И разница между такими странами как Литва, Германия – мы не позволяем себе использовать это право вето таким образом, как это делает Венгрия" , — подчеркнул евродепутат.

Андриус Кубилиус отметил, что право вето применимо, когда национальные интересы отдельной страны действительно попадают под угрозу.

"Но нельзя прибегать к шантажу и играть в какие-либо игры с этим правом вето. Есть немало требований в ЕС изменить этот договор и отойти от этого права" , — резюмировал Кубилиус.

Напомним, накануне ЕС не смог одобрить выделение 50 миллиардов евро для Украины из-за очередного вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Позже Орбан заявил, что якобы готов поддержать выделение Евросоюзом 50 млрд евро Украине, если Будапешт получит все замороженные Еврокомиссией средства.