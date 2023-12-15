СБУ объяснила последние визиты с ТЦК и миграционщиками в столичные рестораны

В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с подразделениями МВД и Миграционной службы проводят в Киеве контрдиверсионные мероприятия по безопасности, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит комментарий пресс-службы СБУ, разосланный СМИ.

"В рамках проверки общественных заведений, которая происходит уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности.

Одновременно с этим представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила воинского учета".

В последние дни в соцсетях появились сообщения свидетелей визитов спецслужбы и миграционщиков в рестораны столицы.

В Telegram в частности появилось видео из ресторана "Веранда", на котором видно правоохранителей, общающихся с посетителями.