FT: Страны G7 приблизились к решению вопроса конфискации активов РФ

Страны "Большой семерки" приблизились к конфискации российских активов для их передачи Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Соединенные Штаты, ранее публично не поддерживавшие конфискацию, заявили союзникам по группе, что нашли способ изъятия средств "в соответствии с международным правом".

"Члены G7 могут конфисковать суверенные активы России в качестве контрмеры, чтобы побудить Россию завершить агрессию" , - говорится в документе США, который был распространен в комитетах G7.

По мнению авторов документа, вторжение РФ в Украину означает, что конфискация активов может стать "законной контрмерой тех государств, которые пострадали как особо затронутые российским нарушением международных прав".

США предполагают, что тема конфискации российских активов может стать предметом обсуждения лидеров G7 на встрече, которая запланирована на 24 февраля 2024 года.

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон ранее также заявил о существовании "законного пути" для конфискации российских активов. Он предлагал действовать вместе с США, если другие союзники не будут к этому готовы.

Использование замороженных активов РФ

В течение нескольких месяцев европейские чиновники изучали способы изъятия доходов от российских активов, заблокированных после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Украина вместе с международными партнерами работает над созданием механизма, который позволит конфисковать замороженные российские активы, в частности государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет почти о 500 млрд долларов.

Bloomberg ранее писало, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро активов. Свои предложения также разрабатывает Еврокомиссия.

Также сообщалось, что Бельгия создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.