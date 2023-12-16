ISW: Россияне незначительно продвинулись возле Бахмута, Авдеевки и Марьинки

15 декабря российские войска продолжали локализованные наступательные операции вблизи Бахмута, Авдеевки и Марьинки и достигли там подтвержденных успехов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска 15 декабря продолжали локализованные наступательные операции вблизи Бахмута и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Российские источники все чаще характеризуют локализованную российскую наступательную операцию вокруг Бахмута как операцию по окружению Часового Яра (12 км к западу от Бахмута). Российские военные блогеры охарактеризовали российские атаки к западу от Бахмута в районе Богдановки и Хромового и к югу от Бахмута в районе Клещеевки и Андреевки, как организованное наступление на Часов Яр.

Они также отмечали, что окружить Часов Яр будет сложно из-за больших украинских укреплений и расположения населенного пункта на тактической высоте. ISW оценивает, что российские силы находятся по меньшей мере в девяти километрах от Часового Яра.

15 декабря российские войска продолжали наступление в районе Авдеевки и продвинулись. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска продвинулись вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи железнодорожной линии к северу от Степного и недавно захватили позиции в лесной зоне к северу от Степного.

Российские войска 15 декабря продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от города Донецка и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в западной Марьинке (к западу от города Донецк).

Украинские и российские источники заявили, что украинские войска нанесли удар по оккупированному Мариуполю Донецкой области 14 декабря. На геолокационных кадрах, опубликованных 14 и 15 декабря, видно мощный пожар в двух местах Мариуполя, включая ТЦ "Порт Сити". Советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко заявил, что второй украинский удар нанесен по торговому центру "Порт-Сити", где российские войска хранили военную технику, в том числе компоненты системы ПВО.

Ключевые выводы ISW за 15 декабря: