ISW: Россияне незначительно продвинулись возле Бахмута, Авдеевки и Марьинки
15 декабря российские войска продолжали локализованные наступательные операции вблизи Бахмута, Авдеевки и Марьинки и достигли там подтвержденных успехов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Российские войска 15 декабря продолжали локализованные наступательные операции вблизи Бахмута и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
Российские источники все чаще характеризуют локализованную российскую наступательную операцию вокруг Бахмута как операцию по окружению Часового Яра (12 км к западу от Бахмута). Российские военные блогеры охарактеризовали российские атаки к западу от Бахмута в районе Богдановки и Хромового и к югу от Бахмута в районе Клещеевки и Андреевки, как организованное наступление на Часов Яр.
Они также отмечали, что окружить Часов Яр будет сложно из-за больших украинских укреплений и расположения населенного пункта на тактической высоте. ISW оценивает, что российские силы находятся по меньшей мере в девяти километрах от Часового Яра.
15 декабря российские войска продолжали наступление в районе Авдеевки и продвинулись. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска продвинулись вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).
Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи железнодорожной линии к северу от Степного и недавно захватили позиции в лесной зоне к северу от Степного.
Российские войска 15 декабря продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от города Донецка и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в западной Марьинке (к западу от города Донецк).
Украинские и российские источники заявили, что украинские войска нанесли удар по оккупированному Мариуполю Донецкой области 14 декабря. На геолокационных кадрах, опубликованных 14 и 15 декабря, видно мощный пожар в двух местах Мариуполя, включая ТЦ "Порт Сити". Советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко заявил, что второй украинский удар нанесен по торговому центру "Порт-Сити", где российские войска хранили военную технику, в том числе компоненты системы ПВО.
Ключевые выводы ISW за 15 декабря:
- Немецкое издание BILD со ссылкой на данные разведки и источники заявило 14 декабря, что Россия планирует оккупировать украинскую территорию за пределами четырех незаконно аннексированных украинских областей в течение 2024-2026 годов.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров угрожающе призвал Украину начать переговоры с Россией лучше скорее, чем позже.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 декабря опубликовал статью под названием "Путь к победе у Украины есть", в которой он утверждает, что украинские военные цели остаются осуществимыми, несмотря на все более пессимистические дискуссии на Западе.
- Российские войска нанесли серии ракетных и беспилотных ударов по Украине в ночь с 14 на 15 декабря.
- Власти Финляндии вновь закрыли пункты пропуска на границе Финляндии с Россией 15 декабря на фоне продолжения российской гибридной войны по организации искусственного мигрантского кризиса.
- Германия объявила о новых пакетах военной и гуманитарной помощи Украине 14 декабря.
- Российские войска продолжали наступательные действия в районе Купянска, на северо-востоке и вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецкой и Запорожской областей, на западе Запорожской области и подтвердили наступление на нескольких направлениях.
- 14 декабря кремлевское информационное агентство ТАСС сообщило, что спецподразделения "Гром" (элитные спецподразделения МВД России по борьбе с наркотиками) полностью переходят в подчинение Росгвардии в начале 2024 года.
- Президент России Владимир Путин подчеркнул намерение России построить высокоскоростную железную дорогу в оккупированной Украине через несколько часов после того, как украинские партизаны повредили ключевую железнодорожную линию в оккупированной Запорожской области.