КГВА: Беспилотники атаковали Киев группами, волнами и с разных направлений

В ночь на 16 декабря враг атаковал столицу барражирующими боеприпасами "Shahed". БпЛА атаковали группами, волнами и с разных направлений - противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко в Telegram.

Он также отметил, что в результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал.

Начальник КГВА отметил, что это уже шестая воздушная атака на Киев с начала месяца.

Поскольку враг усилил воздушные удары по главному городу страны, Попко просит всех киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и всегда соблюдать правила безопасности.

"Судя по примененному вооружению, враг как будто вернулся к тактике образца мая 2023 года. Тогда рашисты постоянно меняли, комбинировали, чередовали виды и типы средств воздушного поражения. Такой же сценарий киевляне почувствовали в первой половине декабря. Ударные БпЛА, крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы" летят на Киев по очереди, сменяя друг друга".