Оккупанты ночью атаковали Украину 31 дороном, почти все сбиты
В ночь на 16 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа "Shahed-136/131", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Генштаб ВСУ в Facebook, Воздушные силы.
Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 30 ударных дронов.
Воздушные силы подтвердили информацию о сбитии 30 из 31 "Шахеда".
По их данным, противник атаковал с трех направлений - Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск.
Уничтожены 30 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.