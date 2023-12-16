Генштаб: На Авдеевском направлении украинские военные отбили 34 атаки

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить город, только за последние сутки украинские военные отбили 34 атаки, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook.

За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 23 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Сумская и Донецкая области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 5 атак врага восточнее Тернов, Ямполовки Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 18 атак противника у Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Так, Силы обороны успешно отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой. Здесь наши защитники успешно отбили 13 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов у Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 8 атак противника западнее Новопокровки и южнее Роботино Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки, противовоздушная оборона уничтожила 1 управляемую ракету Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.