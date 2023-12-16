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Российская армия держит 6 военных кораблей в море, из них – 2 ракетоносителя

Российская армия держит 6 военных кораблей в море, из них – 2 ракетоносителя
Фото: Mil.ru

В Средиземном море есть 2 носителя крылатых ракет "калибр", сообщает Деловая столица.

Об этом пишет ВМС ВСУ.

По состоянию на утро 16 декабря:

  • в Черном море находится 1 вражеский корабль;
  • в Азовском море 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море 4 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 16 ракет.

Напомним, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 23 авиаудара, совершил 40 обстрелов с РСЗО.

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