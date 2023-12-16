Российская армия держит 6 военных кораблей в море, из них – 2 ракетоносителя
В Средиземном море есть 2 носителя крылатых ракет "калибр", сообщает Деловая столица.
Об этом пишет ВМС ВСУ.
По состоянию на утро 16 декабря:
- в Черном море находится 1 вражеский корабль;
- в Азовском море 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море 4 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 16 ракет.
Напомним, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 23 авиаудара, совершил 40 обстрелов с РСЗО.