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Мариупольские партизаны взорвали авто с российским офицером - Андрющенко

Мариупольские партизаны взорвали авто с российским офицером - Андрющенко
Фото: Андрющенко

Мариупольское Сопротивление взорвало машину российского военного офицера одного из кавказских подразделений, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Андрющенко в Telegram.

По данным Андрющенко, авто взорвали с офицером на улице Нестерова в Приморском районе. Тот в больнице.

"Сам подрыв произошел синхронно с Мариупольским Хлопком, что позволило скрыть его от внимания полицаев и ФСБ до госпитализации...
Сопротивление передает отдельный привет всем владельцам авто с "Z" на машине. Следующая машина может быть ваша".

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