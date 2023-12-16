Мариупольские партизаны взорвали авто с российским офицером - Андрющенко
Мариупольское Сопротивление взорвало машину российского военного офицера одного из кавказских подразделений, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Андрющенко в Telegram.
По данным Андрющенко, авто взорвали с офицером на улице Нестерова в Приморском районе. Тот в больнице.
"Сам подрыв произошел синхронно с Мариупольским Хлопком, что позволило скрыть его от внимания полицаев и ФСБ до госпитализации...
Сопротивление передает отдельный привет всем владельцам авто с "Z" на машине. Следующая машина может быть ваша".