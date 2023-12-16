Welt: Украина может готовить контрнаступление на 2024 год, каким его планировал Залужный

Немецкое издание Welt пишет, что контрнаступление, которое планирует Украина на 2024 год, будет таким, каким его очевидно планировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на это лето, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Welt со ссылкой на немецкого эксперта в области безопасности и политического консультанта Нико Ланге.

Welt уверено, что даже несмотря на то, что украинское контрнаступление явно зашло в тупик, и Запад колеблется с его поддержкой, есть признаки того, что Киев готовит план.

После провала украинского контрнаступления в обществе распространился пессимизм. Плохие новости о нехватке боеприпасов в украинских Вооруженных силах, нехватке солдат, узких местах в поставках систем вооружения с Запада и снижении морального духа украинцев подпитывают плохие настроения.

"Многие забывают, что большинство танков и бронетранспортеров все еще есть, и что много обещанного вооружения все еще поставляется" , - возражает немецкий эксперт по вопросам безопасности и политический консультант Нико Ланге.

Это касается, например, 200 немецких танков Leopard 1, из которых только около 30 прибыли в Украину.

Мало того, Украина до сих пор имеет доступ к более 95% всех систем вооружения, поставленных Западом, поскольку они еще не были использованы в контрнаступлении. Это результат оценок голландского открытого веб-сайта Oryx, который анализирует данные о поставках и уничтожении военной техники.

Издание отмечает, что на Юге украинские военно-морские подразделения удерживают и расширяют плацдарм вблизи Херсона на оккупированном Россией берегу Днепра. Отсюда всего 60 километров до Крымского полуострова, оккупированного Россией. Это слабое место для российской армии с тех пор, как Украина заставила Черноморский флот вывести оттуда свои войска и уничтожила важные системы противовоздушной обороны и другие российские военные объекты.

"Украина все еще имеет большие планы. Об этом свидетельствует список желаемого вооружения, которое Украина направила в США. Это боевые вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные системы дальнего радиуса действия, танки Abrams, ряд беспилотников и боеприпасов. Но "люди на самом деле говорят об истребителях F-18".

По данным СМИ, главнокомандующий Валерий Залужный никогда не был сторонником наступления без поддержки с воздуха, и согласился на это только "по политическим мотивам", но впоследствии "большое контрнаступление", которое должно было привести к Мелитополю и Бердянску, было в конце концов отменено.

Журналисты добавляют, что Залужный, решив атаковать небольшими подразделениями, сохранил жизни своих солдат, обезопасил системы вооружения с запада и выиграл важное время.

"Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году. Одной из отправных точек может стать плацдарм в Херсоне. Имея необходимые истребители, боевые вертолеты и беспилотники, Украина могла бы обеспечить достаточную поддержку для продвижения своих войск, тем более, что в этом регионе почти нет российских укреплений.

Это было бы именно то контрнаступление, которое, вероятно, имел в виду Залужный с самого начала".