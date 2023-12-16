В Пекине столкнулись два поезда: травмировались более 500 человек

В Пекине из-за снегопада столкнулись 2 поезда метро. 515 человек попали в больницу, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет Associated Press.

Накануне во время сильного снега в китайской столице — Пекине, на скользких путях столкнулись два наземных поезда метрополитена. Как сообщают в издании, скользкие пути заставили ведущий поезд автоматически затормозить. Между тем следовавший за ним поезд был на спуске и не смог вовремя остановиться. Именно это и привело к столкновению.

Associated Press отмечает, что всех пассажиров эвакуировали. Из них 515 человек госпитализировали, в том числе 102 с переломами костей. В больницах оставались сейчас еще 67 человек.