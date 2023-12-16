Россия опрокидывает штурмовиков на Купянское направление – Фитьо
Враг опрокидывает резервы штурмовых батальонов на Купянское направление, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в телеэфире.
"В настоящее время враг ведет активные штурмы с целью захвата Купянска — важного логистического центра, который может стать плацдармом для наступления на запад, в сторону неоккупированной Украины", — рассказал Фитьо.
Враг сейчас опрокидывает туда резервы штурмовых батальонов, чтобы таким образом компенсировать потери. Военный уточнил, что враг активно использует для наступления как технику, так и человеческий ресурс.
"Конечно, технику больше берегут, а человеческий ресурс для них роли не играет. Бросают своих людей на штурмы, разведку боем и просто "мясные штурмы", — добавляет Фитьо.