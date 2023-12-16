В Минобороны ожидают от местных властей большего содействия мобилизации
Министр обороны Рустем Умеров принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей и заявил, что ожидает от властей на местах большего содействия мобилизационной работе, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в Минобороны.
Отмечается, что Конгресс провели под председательством президента и при участии председателя Верховной Рады, премьер-министра, председателя ОП, членов правительства, депутатов, руководителей ОВА, представителей органов местного самоуправления.
"Должны изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населения к национальному сопротивлению. Все наши люди должны быть обучены и подготовлены.
Ожидаем от них (органов местного самоуправления - ред.) еще большего содействия мобилизационной работе.
Хочу добавить об угрозе в информационном пространстве: Враг активно работает над дискредитацией Украины - снаружи и внутри. Враг пытается создать искусственный конфликт внутри руководства и создать иллюзию, будто Украину не поддерживают партнеры. Прошу тщательно относиться к информационной гигиене" - заявил Умеров.