В Минобороны ожидают от местных властей большего содействия мобилизации

Министр обороны Рустем Умеров принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей и заявил, что ожидает от властей на местах большего содействия мобилизационной работе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в Минобороны.

Отмечается, что Конгресс провели под председательством президента и при участии председателя Верховной Рады, премьер-министра, председателя ОП, членов правительства, депутатов, руководителей ОВА, представителей органов местного самоуправления.

"Должны изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населения к национальному сопротивлению. Все наши люди должны быть обучены и подготовлены.

Ожидаем от них (органов местного самоуправления - ред.) еще большего содействия мобилизационной работе.