Итальянский президент Серджо Матарелла считает, что большое количество конфликтов в мире – от Украины до Газы – позволяет говорить о "фрагментированной мировой войне", выходом из которой может быть только укрепление многосторонних институтов, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в пятницу на совещании с послами Италии.

Матарелла напомнил, что прошлое обращение к послам завершил надеждой "на восстановление справедливого мира для Украины", которого, к сожалению, не произошло – зато "больше других регионов нашей планеты находятся в более нестабильном состоянии, чем в прошлом году".

Среди них он перечислил Африку с рядом кризисов, прежде всего в регионе Сахель и Судане, а также нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль в октябре. Президент Италии напомнил и о других кризисных регионах и странах, где нет столь активных боевых действий, таких как Афганистан.

"Невозможно не признать дальновидность Понтифика Франциска, который еще десять лет назад впервые заговорил о "фрагментированной мировой войне"... "Фрагментированная мировая война" приводит к фрагментированному миру", – считает Матарелла.

По мнению итальянского президента, выходом из сложившейся ситуации должна быть "плодотворная структурная реформа мультилатерализма".

"От Организации Объединенных Наций до Всемирной торговой организации, от Всемирной организации здравоохранения до режима контроля над ядерным оружием – эти и другие институты нуждаются в обновлении и укреплении. Мы все расплачиваемся за их недостатки", – сказал он.

Параллельно он призвал к институциональной реформе Европейского Союза, который параллельно с расширением должен стать способным "эффективно и быстро реагировать на вызовы нашего времени, предлагая пример сообщества, которое посредством диалога и переговоров вносит еще больший вклад в дело международного мира и сотрудничества".

В прошлом месяце американский сенатор-республиканец Пит Рикеттс заявил, что США и союзники должны помочь Украине остановить президента РФ Владимира Путина, ведь в противном случае это приведет для большей цены для Соединенных Штатов.