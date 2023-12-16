Британская разведка оценила кибератаку на мобильного оператора "Киевстар"

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании считает кибератаку на украинского мобильного оператора "Киевстар" одной из самых деструктивных подобных операций с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в обзоре британской разведки за субботу, 15 декабря.

В обзоре напоминают, что 12 декабря крупнейший оператор мобильной связи в Украине "Киевстар", который обеспечивает мобильной связью и домашним интернетом более половины населения, подвергся кибератаке. Ее последствия продолжались по меньшей мере двое суток.

Среди прочего, пользователи остались без мобильной связи и возможности пользоваться интернетом. Кибератака также вывела из строя сирены воздушной тревоги, некоторые банки, банкоматы и торговые терминалы.

"Учитывая то, что пострадали украинские правительственные ресурсы и экстренные службы, этот инцидент, вероятно, является одной из самых масштабных деструктивных кибератак на украинские сети с начала полномасштабного российского вторжения", – заключают в британской разведке.

Напомним, гендиректор "Киевстара" Александр Комаров заявил, что российские хакеры поразили киберзащиту оператора через скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников.

По состоянию на субботу "Киевстар" полностью восстановил услуги голосовой связи, мобильного и домашнего интернета.