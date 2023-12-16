В ЦАХАЛ прокомментировали гибель израильских заложников, которых убили по ошибке
Трое израильских заложников, которые были убиты в пятницу солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе, были без рубашек и размахивали белым флагом, когда в них стреляли, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил представитель ЦАХАЛ в комментарии CNN.
Представитель ЦАХАЛ назвал убийство трех заложников "трагическим, трагическим событием" и нарушением правил ведения огня ЦАХАЛ.
По его словам, трое мужчин вышли из здания "в десятках метров от позиции наших солдат". По крайней мере один из солдат "почувствовал угрозу и открыл огонь". Двое заложников погибли на месте, а один получил ранения и забежал обратно в здание.
"Солдаты слышат крик о помощи на иврите, и командир бригады отдает приказ прекратить огонь, но происходит еще выстрел", - рассказал представитель ЦАХАЛ.
Третий заложник умер позже. Непонятно, какой из выстрелов стал причиной его смерти.
В комментарии CNN представитель ЦАХАЛ отметил, что по заложникам стрелял более чем один солдат.
"Это противоречило нашим правилам ведения огня. Я повторяю: это противоречило нашим правилам ведения боевых действий", - сказал он.
По его словам, в районе, где были убиты заложники, идет "интенсивный бой".
"Террористы там передвигаются в гражданской одежде. Они ходят в кроссовках и джинсах. Они пытаются затянуть нас в ловушки", - добавил собеседник CNN.
В пятницу были названы имена заложников: Йотам Хаим, Самер Фуад Аль-Талалка и Алон Шимриз.
Вполне возможно, что они сбежали или были брошены своими похитителями, сказал чиновник.
"В сотнях метров от этого места было здание с надписью SOS, и мы все еще пытаемся выяснить, есть ли связь между этим зданием и заложниками", - сказал он, добавив, что по факту убийства заложников ведется следствие.
Что предшествовало: израильские военные взяли на себя ответственность за то, что во время боев на севере Газа ошибочно убили троих заложников боевиков ХАМАС.