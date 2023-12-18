Израильская армия обнаружила самый большой туннель ХАМАСа в Газе

Армия обороны Израиля в воскресенье обнаружила крупнейший в истории тоннель ХАМАС на севере Сектора Газы, неподалеку от пограничного перехода Эрез с Израилем, сообщает Украинская правда.

Тоннель длиной около четырех километров в некоторых местах углубляется на 50 метров под землю и является достаточно широким для проезда транспортных средств. Он не заходил на израильскую территорию.

Одна из шахт была найдена всего в 400 метрах от контрольно-пропускного пункта Эрез, который до наступления ХАМАСа 7 октября облегчал передвижение палестинского гражданского населения в Израиль на работу и за медицинской помощью.

По данным ЦАХАЛа, тоннель имеет несколько ответвлений и перекрестков, а также водопровод, электричество и линии связи. В некоторых частях тоннеля военные нашли защитные двери, которые имели целью предотвратить проникновение израильских войск внутрь.

В туннеле было найдено "много оружия", принадлежащего ХАМАСу.

"Его ширина указывает на то, что он предназначался для совершения рейдов на автомобилях против гражданских лиц в приграничных общинах Газы" , - сказал в видеозаявлении командир Северной бригады дивизии Газы, полковник Хаим Коэн.

По словам Коэна, ни одна из веток не заходила на территорию Израиля.