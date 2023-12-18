В Конгрессе США заявили о прогрессе в переговорах по разблокированию помощи Украине – СМИ

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий положительно оценивают направление переговоров по борьбе с нелегальной миграцией на границе США с Мексикой. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.﻿ Об этом сообщает The Hill, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Многие сенаторы констатировали прогресс в переговорах по границе, но их мнения относительно сроков заключения соглашения, разделились.

Так, сенатор Джо Менчин заявил, что потенциальное соглашение по границе может быть заключено уже на следующей неделе.

"И я думаю, что наши участники переговоров от республиканцев и демократов, которые сейчас работают очень усердно, делают большую работу, а затем, преимущественно, с участием Белого дома, стремятся взять эту границу под контроль. Это то, на что я очень надеюсь, и я думаю, что мы увидим что-то на следующей неделе, и мы будем оставаться там, пока не сделаем это" , - сказал он в воскресенье, 17 декабря.

Сенатор Крис Кунс также сказал, что надеется на достижение потенциальной сделки уже на следующей неделе. В программе "Лицом к нации" на CBS News, он отметил, что "скорее всего", поддержит этот закон. По его словам, срыв переговоров "был бы огромным подарком для Владимира Путина, Си Цзиньпина и ХАМАСа".

"Что ж, мне нужно знать окончательные договоренности, но я, скорее всего, поддержу соглашение. Я разговаривал с некоторыми участниками переговоров. Они упорно работали на этих выходных. Я надеюсь, что мы сможем прийти к согласию на следующей неделе" , - сказал Кунс.

Сенатор Крис Ван Холлен выразил надежду, что переговоры по безопасности границ и пакета внешней помощи продвигаются, ведь участники диалога остаются немногословными относительно того, когда может быть заключено потенциальное соглашение.

Сенатор-республиканец Джон Корнин также констатировал прогресс в переговорах, но не озвучивал вероятные сроки.

"Вчера я разговаривал с несколькими ключевыми участниками переговоров. Они чувствуют, что достигли определенного прогресса. В то же время кое-кто (сенатор-республиканец Чак Шумер. - ред.) считает, что будет заключено какое-то соглашение за закрытыми дверями и после оно будет протолкнуто через Сенат, а затем и через Палату представителей. Этого не произойдет" , - сказал Корнин в эфире "Fox News Sunday".

В то же время сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предположил, что соглашение по границе не будет заключено до 2024 года. Он обвинил Белый дом в выборе "плохой политики" касательно защиты южной границы.

"Мы еще не приблизились к соглашению, оно будет заключено в следующем году. Политический выбор администрации Байдена сделал границу опасным местом для пересечения" , - сказал Грэм.

Следующий раунд – Палата представителей

Издание The Hill напомнило, что даже в случае достижения согласия Сената и Белого дома по границе, закону, вероятно, предстоит нелегкая борьба в Палате представителей. Некоторые республиканцы дали понять, что они, вероятно, захотят более жестких условий в соглашении, чем предложенные Белым домом и подконтрольным демократам Сенатом.

Депутат Тони Гонзалес (республиканец от штата Техас) в эфире программы "Лицом к нации" заявил, что законодатели должны "подсластить соглашение" по границам, чтобы дополнительный пакет помощи прошел через Палату представителей. Он добавил, что соглашение между Сенатом и Белым домом будет "существенно отличаться" от ожиданий Палаты представителей.