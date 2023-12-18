КНДР снова запустила баллистическую ракету – второй раз за сутки

Северная Корея запустила вторую баллистическую ракету за последние 24 часа у своего восточного побережья. На фоне этого премьер-министр Японии Фумио Кисида созывает заседание Совета национальной безопасности, пишет Максим Шушко, РБК-Украина.

Ракета, скорее всего, упадет в водах к западу от главного северного острова Японии Хоккайдо примерно в 9:37 утра, заявили в Токио.

Глава правительства Фумио Кисида сказал, что до сих пор не получал уведомлений о ранениях или повреждениях в результате запуска ракет и планирует провести заседание Совета национальной безопасности для обсуждения действий КНДР.

Следует отметить, что второй запуск произошел через несколько часов после того, как Южная Корея сообщила, что КНДР провела испытания баллистической ракеты малой дальности в Восточном море.

Эти запуски совпали с переговорами между США и Южной Кореей по поводу углубления сотрудничества в сдерживании КНДР от применения ядерного оружия. В рамках этого сотрудничества 17 декабря американская атомная подлодка прибыла в южнокорейский портовый город.