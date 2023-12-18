ISW: О чем свидетельствуют заявления Путина о нежелании воевать с НАТО

Заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия не заинтересована во вторжении в НАТО, очень похожи на настойчивые заявления Кремля в конце 2021 и начале 2022 года – в том числе и накануне 24 февраля – о том, что Россия не намерена нападать на Украину.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

"Заверения Путина о его мирных намерениях в отношении НАТО выглядят пустыми в контексте угроз, которые он сам и кремлевские эксперты в последнее время высказывают в адрес стран-членов НАТО.

Путин в интервью 17 декабря… попытался возразить предупреждению президента США Джо Байдена от 6 декабря о том, что Россия нападет на страну НАТО в будущем, если выиграет войну в Украине. Путин утверждал, что у России нет геополитических, экономических, военных или территориальных причин воевать с НАТО, и что Россия заинтересована в развитии отношений со странами-членами НАТО. Это интервью, вероятно, было преднамеренной попыткой усилить потуги Кремля, направленные на то, чтобы представить российскую военную угрозу НАТО как воображаемую и искусственную" , – говорится в отчете.

Аналитики считают, что все эти заверения ничем не обоснованы. Они напоминают, что 21 июля Путин угрожал Польше, после того, как Варшава отправила войска на белорусско-польскую границу из-за передислокации боевиков группы Вагнера в Беларусь. Тогда российский диктатор заявил, что Россия ответит "всеми средствами", которые есть в ее распоряжении.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 29 августа пригрозил, что у России есть "возможность действовать в рамках jus ad bellum (право войны) против каждой из стран НАТО", комментируя поддержку Западом украинских ударов по оккупированному Крыму.

Аналогичным образом Медведев угрожал Польше в ноябре, когда заявил, что Россия считает Варшаву "опасным врагом", который может потерять свою "государственность".

Также сообщается, что 2 декабря один из российских пропагандистов на гостелевидении предположил, что страны Балтии станут следующей военной целью России и падут вскоре после Украины.

Российский пропагандист Владимир Соловьев, Медведев и другие так называемые эксперты постоянно угрожают применить ядерное оружие против Соединенных Штатов и других стран-членов НАТО.

ISW напоминает, что эти угрозы являются частью давних российских нарративов о возможном нападении на НАТО, появившихся еще до того, как Финляндия подала заявку на вступление в Альянс и была принята 4 апреля.

"Безусловно, заявления российских экспертов не представляют военной угрозы для стран НАТО, но они являются важным контекстом для якобы усилий Путина, призванных успокоить ситуацию, во время его интервью 17 декабря" , – убеждены эксперты.

Они отмечают, что Путин стремится ограничить и ослабить НАТО уже в течение двух десятилетий и постоянно требует изменений в Альянсе.

"17 декабря Путин заявил, что у России нет никаких "территориальных споров" со странами НАТО, чтобы замаскировать свою фактическую давнюю цель – ослабить единство Запада и заставить НАТО отказаться от своих ключевых принципов, таких как "политика открытых дверей", которая позволяет альянсу по своему усмотрению принимать новых членов.

Путин последовательно преследовал эту цель на протяжении всего своего правления и продемонстрировал свою полную преданность ей, приказав Министерству иностранных дел России в декабре 2021 года выдвинуть ультиматумы США и НАТО, требуя, среди прочего, "гарантий безопасности" со стороны Альянса и обязательств не расширяться" , – отметили в iSW.

Аналитики убеждены, что Путин хочет создать условия, при которых НАТО подорвет свою глобальную власть, станет структурно и идеологически слабым и не сможет противостоять будущим целям России, которые могут включать территориальные завоевания или установление российского сюзеренитета над государствами, которые Москва считает сферой своего контроля.

ISW сообщает, что растущие трения между США и Европой, а также внутри НАТО и других западных структур могут ослабить коллективные меры Запада против агрессивного поведения Кремля и позволить Путину разработать новую паутину коалиций, которые будут способствовать достижению российских целей.

Путин регулярно повторяет свою неприязнь к западным альянсам, призывая к формированию многополярного мирового порядка, в котором у России будет право вето на ключевые мировые события.

Аналитики убеждены, что Путин хочет, чтобы НАТО признал претензии, требования и сферу влияния России, и неоднократно указывал на намерения РФ положить конец "гегемонии США".

"На вопрос журналиста о том, как Россия может найти общий язык с США, Путин заявил, что именно Штатам нужно будет найти общий язык и "считаться" с Россией, что свидетельствует о том, что Путин считает США более слабым государством. Его восприятие России как сильного государства означает, что РФ нет необходимости находить "общий язык" или участвовать в серьезных дипломатических переговорах" , – отмечают эксперты.

Аналитики считают, что оба эти заявления можно воспринимать как плохо завуалированную угрозу в адрес Соединенных Штатов и НАТО.

ISW ранее предполагал, что Путин начал полномасштабное вторжение в Украину отчасти потому, что считал НАТО слабым, а не потому, что Кремль ощущал военную угрозу со стороны НАТО.

ISW также указывал, что Путин уважает лишь военную силу, которую, по его мнению, США и НАТО не будут использовать для защиты Украины, и, возможно, он ожидает, что поддержка Украины со стороны Запада терпит крах.

Аналитики считают, что неоднократная риторика Кремля о его враждебных намерениях в отношении НАТО в сочетании с потенциальным будущим военным потенциалом России в случае победы России в Украине создает серьезную угрозу безопасности Запада.

Они указывают, что если бы Россия могла захватить Украину, то она могла бы развернуть свои силы вплоть до границы НАТО от Черного моря до Северного Ледовитого океана.