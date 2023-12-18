Курс валют НБУ на 18 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 18 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 17 декабря, вырос до уровня 37.02 за 1 доллар.
Евро подорожал на 10 коп до 40.51 за 1 евро.
Рубль подешевел на 3 коп до 4.10 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 16 коп до 47.19 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 8 коп до 42.73 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.39 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.021100
|EUR
|Евро
|40.512200
|RUB
|Рубль
|0.410150
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.194500
|CHF
|Швейцарский франк
|42.732300
|PLN
|Польский злотый
|9.393600