Курс валют НБУ на 18 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 18 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 17 декабря, вырос до уровня 37.02 за 1 доллар.

Евро подорожал на 10 коп до 40.51 за 1 евро.

Рубль подешевел на 3 коп до 4.10 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 16 коп до 47.19 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 8 коп до 42.73 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.39 за 1 польский злотый.