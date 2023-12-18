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Курс валют НБУ на 18 декабря

Курс валют НБУ на 18 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 18 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 17 декабря, вырос до уровня 37.02 за 1 доллар.

Евро подорожал на 10 коп до 40.51 за 1 евро.

Рубль подешевел на 3 коп до 4.10 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 16 коп до 47.19 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 8 коп до 42.73 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.39 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 37.021100 +0.03
EUR Евро 40.512200 +0.099
RUB Рубль 0.410150 --0.003
GBP Фунт стерлингов 47.194500 +0.16
CHF Швейцарский франк 42.732300 +0.081
PLN Польский злотый 9.393600 +0.018

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