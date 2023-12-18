ПВО уничтожила все беспилотники, которые атаковали Украину – Воздушные силы
В ночь на 18 декабря россияне атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили все "Шахеды".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Всего Украину атаковали пять ударных беспилотников, оккупанты запустили их из района Приморско-Ахтарск (РФ).
"Все беспилотники сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей", – сообщили в Воздушных силах.