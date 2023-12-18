НБУ о рисках уменьшения финансовой помощи: Неопределенность растет

Украина получила заверения от стран Запада относительно финансовой поддержки в 2024 году. Но неопределенность растет, и ее следует учитывать.﻿ Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Что касается рисков в следующем году, то много внимания гарантиям получения международной помощи" , - сказал он на встрече с представителями австрийских и немецких компаний в Украине.

Пышный напомнил, что отчасти реализовался риск ритмичности поступления внешнего финансирования.

"Однако заверения, которые мы получили от партнеров вместе с успешным прохождением по Украине второго пересмотра программы МВФ, дают основания рассчитывать на поддержку донорской коалиции в 2024 году" , - сказал он.

В то же время, как отметил глава НБУ, "правда также и в том, что неопределенность растет, с ней растут и риски, и нам нужно сделать выводы по этой турбулентности и учесть в дальнейшей работе".