РФ за сутки потеряла более 1000 военных, 44 танка и 38 артсистем – Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1090 своих военных, 44 танка, 60 бронемашин, 38 артсистем, 3 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 347160 (+1090) человек,
- танков – 5783 (+44) ед,
- боевых бронированных машин – 10752 (+60) ед,
- артиллерийских систем – 8175 (+38) ед,
- РСЗО – 926 (+3) ед,
- средства ПВО – 610 (+1) ед,
- самолетов – 324 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6290 (+12),
- крылатых ракет – 1610 (+0),
- кораблей /катеров - 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10822 (+56) ед,
- специальной техники – 1198 (+4)