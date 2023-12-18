ISW: Россияне продвинулись под Степным, ВСУ контратаковали вблизи Невельского

17 декабря российские войска продолжали наступательные операции вблизи Авдеевки и добились незначительных успехов вблизи Степного, в то же время украинские силы контратаковали и продвигались к востоку от Невельского.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Также российские источники утверждали, что российские войска продвинулись в направлении Новокалинового (5 км северо-западнее Авдеевки) и вблизи Красногоровки (3 км северо-восточнее Авдеевки), Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки и промышленной зоны на южном Авдеевки 16 и 17 декабря.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска вошли в окрестности Авдеевки, хотя ISW не видел визуального подтверждения этого заявления.

В то же время Генштаб Украины 17 декабря сообщил, что украинские силы отбили по меньшей мере 17 российских атак к востоку от Новобахмутовки (7 км к северу от Авдеевки), Степного и Авдеевки и по меньшей мере 13 российских атак вблизи Первомайского (111 км к юго-западу от Авдеевки) 15 км к юго-западу).

Представитель украинской бригады, действующей вблизи Авдеевки, заявил, что недавно российские войска пытались наступать на Авдеевку колонной до 10 единиц бронетехники, и что украинские силы уничтожили примерно половину техники.

В то же время российские источники утверждали, что оккупанты захватили Марьинку и продолжили наступательные операции на запад и юго-запад от Донецка 17 декабря.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска контролируют всю Марьинку и очищают окрестности населенного пункта. В то же время, ISW подчеркивает, что не видел визуального подтверждения российского контроля над всей Марьинкой, да и ряд российских источников продолжают призывать другие российские источники дождаться официального подтверждения.

Кроме того, украинские войска 17 декабря вели наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные в этот день, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись севернее Синьковки.

В то же время россияне проводили наступательные операции к северу от Бахмута, но не продвинулись.

При этом геолокационные кадры, опубликованные 17 декабря, показывают, что российские войска продвинулись северо-западнее Хромового (к западу от Бахмута) и в Курдюмовку (13 км юго-западнее Бахмута).

Российские источники утверждали, что 16 и 17 декабря русские войска продвинулись к окрестностям Клещиевки и в сторону Ивановского.

Но украинский Генштаб 17 декабря сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Ивановского, Клещиевки и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Также украинские силы продолжали наступательные операции на Западе Запорожской области, но, вероятно, не продвинулись 17 декабря.

Сообщается, что украинские войска удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российский милблогер заявлял, что украинские силы продолжают перебрасывать подкрепления на восточный берег Днепра, в то время как россияне на херсонском направлении жаловались на отсутствие транспорта для эвакуации раненых и отсутствие систем радиоэлектронной борьбы для защиты от украинских беспилотников.