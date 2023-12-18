FT: Венгрию могут лишить права голоса в ЕС из-за Украины

Страны-члены Европейского Союза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о выделении пакета помощи Украине на 50 млрд евро в 2024-2027 годах.﻿ Об этом сообщает Financial Times, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным издания, некоторые чиновники в Брюсселе предлагают применить процедуру наказания по статье 7 договора о Европейском Союзе 2007 года за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса.

Меру может заблокировать любое другое государство-член, но смена правительства в Польше означает, что у Венгрии больше нет гарантированного защитника. Тем не менее, многие страны нервничают по поводу использования того, что, по сути, является самым большим оружием ЕС против государства-члена.

Вместо этого, по словам чиновников, приоритет состоит в том, чтобы убедить Орбана, ясно объяснив то, что они назвали "полными издержками" его изоляции. Если это не удастся, 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение помощи Украины каждый отдельно, хотя это займет время и предложит лишь краткосрочное решение.