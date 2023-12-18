Польские фермеры присоединятся к блокаде границы с Украиной на КПП Дорогуск

В понедельник польские перевозчики начинают новую блокаду подъездной дороги к пропускному пункту Дорогуск на границе с Украиной, к ним присоединятся и фермеры. Об этом заявил лидер протестующих перевозчиков Рафал Меклер, сообщает Европейская правда.

Меклер сообщил, что с 18 декабря к блокированию присоединятся фермеры из организации "Объединенное село". Блокада должна начаться в 13.30 по местному времени.

Фермеры присоединятся к блокированию "в связи с трагической ситуацией на польском рынке, вызванной неконтролируемым наплывом зерна из Украины, отсутствием перспектив на улучшение ситуации в жатву 2023 года, а также отсутствием введения системных решений с целью защиты отечественного рынка".

Фермеры требуют остановки импорта сахара из Украины, немедленной выплаты прямых субсидий, поддержки ставки акциза на топливо на прежнем уровне, компенсаций для производителей кукурузы.

15 декабря Люблинский окружной суд разрешил польским перевозчикам возобновить протест на пункте пропуска Дорогуск с 18 декабря, который до этого заблокировал глава гмины.

Блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

Между тем в Медыке с 23 ноября протестуют фермеры из организации "Обманутое село". Они требуют, среди прочего, дотаций на кукурузу.