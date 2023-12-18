В Минэнерго объяснили, возможны ли блэкауты в случае сильных морозов
В случае сильных морозов в Украине не прогнозируют отключения электроэнергии. Блэкауты могут быть только вследствие стихийного бедствия. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"Блэкауты, к сожалению, они могут быть только вследствие стихийного бедствия. И у нас были такие ситуации", - сказал Галущенко.
Он напомнил об отключении электроэнергии в Одесской области из-за непогоды несколько недель назад.
"И потом этот циклон пошел на запад Украины, где так же повлиял на отключение. Опять же это только единственный фактор, который может быть. Кроме военного влияния", - добавил министр.
Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут длительными.