В Минэнерго объяснили, возможны ли блэкауты в случае сильных морозов

В случае сильных морозов в Украине не прогнозируют отключения электроэнергии. Блэкауты могут быть только вследствие стихийного бедствия.﻿ Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Блэкауты, к сожалению, они могут быть только вследствие стихийного бедствия. И у нас были такие ситуации" , - сказал Галущенко.

Он напомнил об отключении электроэнергии в Одесской области из-за непогоды несколько недель назад.

"И потом этот циклон пошел на запад Украины, где так же повлиял на отключение. Опять же это только единственный фактор, который может быть. Кроме военного влияния" , - добавил министр.

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут длительными.