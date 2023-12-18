ФСБ заявила о задержании информатора ВСУ и украинского "террориста"

Российские силовики заявили, что под Псковом задержан житель Крыма, который шпионил на Украину, а в Ижевске – "украинский агент", который якобы собирался взорвать руководителя одного из оборонных предприятий, сообщает Украинская правда.

Как сообщает ТАСС, под Псковом ФСБ задержала жителя Крыма по делу о государственной измене в пользу Украины.

По версии следствия, в августе-декабре 2022 года на территории оккупированного Крыма он производил фото- и видеосъемку личного состава, военной техники и позиций подразделений Вооруженных сил РФ, а также с помощью специального программного обеспечения определил координаты расположения техники и личного состава.

В отношении этого мужчины в РФ возбудили уголовное дело по статье "государственная измена".

А в Ижевске задержали якобы "украинского агента", готовившегося взорвать одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии

На видео задержанный говорит, что в доме своих бабушки и дедушки он "разламывал подшипники для поражающих элементов СВУ (самодельного взрывного устройства – ред.)", потом оставлял их в банке.