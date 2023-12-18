РФ накапливает различные типы ракет для ударов по Украине – Игнат

Россия накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине, а также еще достаточно дронов-камикадзе. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, есть ли признаки того, что РФ, используя различные способы поражения, готовится к очередному массированному удару по Украине, Игнат отметил, что выяснить замыслы врага не так просто.

"Мы понимаем, что враг накапливает определенные средства. Это крылатые ракеты, в частности. Баллистические ракеты, имею в виду "Искандер-М". В конце концов, такие вещи, которые происходили в последнее время, мы не впервые переживаем" , - сказал спикер.

По его словам, по сравнению с осенью этого года, то летом было более "жарко" в контексте российских атак.

"Потому что мы видели летом и "Кинжалы", и крылатые ракеты, и баллистические, и дроны. Сейчас враг начал ближе к холодному времени применять ракеты воздушного базирования: Х-101, Х-555. Ну и увидели мы уже и "Искандеры ", и ракеты С-400, примененные в атаках на Киев" , - отметил Игнат.

Также спикер подчеркнул, что у россиян сейчас достаточно дронов-камикадзе, чтобы атаковать Украину ежедневно по разным направлениям.