Украина сталкивается с проблемами набора новобранцев в ряды Вооруженных сил, отчаянно пытаясь закрыть свою линию фронта от новых российских атак, власть критикуют за нерешительность в отношении пополнения войск, впереди у Киева тяжелые решения. Об этом пишет The Economist, сообщает Украинская правда.

"Украина отчаянно пытается закрыть свою линию фронта от новых российских атак. Ни одна армия не дает новобранцам гарантий относительно того, где они будут развернуты, не говоря уже о военном времени, а штурмовые бригады являются одними из самых отчаянных подразделений. Но то, что юристы называют "лотереей с развертыванием", усложняет процесс набора" , – говорится в публикации.

Издание указывает, что армейское руководство пытается заполнить места желающими; некоторые из них прибегают к призывным рейдам в спортзалах и торговых центрах. Мало кто из тех, кто записался таким образом, становится хорошим солдатом.

"Мы видим 45 - 47-летних. Они задыхаются, когда добираются до линии фронта" , - заявил изданию неназванный старший офицер.

Осознавая эту проблему, Министерство обороны Украины начало работу над новой мобилизационной стратегией.

Представитель МОУ Илларион Павлюк сказал изданию, что частично проблема заключается в успехах армии: многие граждане больше не воспринимают войну в экзистенциальных терминах, как это было сразу после вторжения России в феврале 2022 года.

"Некоторые ошибочно полагают, что есть кто-то другой, кто может сделать эту работу за них" , - говорит он.

Отмечается, что реформы направлены на то, чтобы дать тем, кто колеблется, больший выбор: новобранцы могут, в большей или меньшей степени, записаться на конкретную должность. Новый цифровой реестр улучшит понимание министерством кадровых ресурсов Украины. Появится более четкая система отдыха и ротаций. В конце концов, добровольцы будут мобилизованы на определенный период, а не бессрочно, как это происходит сейчас.

В то же время, пишет The Economist, критики говорят о том, что власть лишь "делает вид, что мобилизуется". Полковник в отставке, который руководил реализацией мобилизационной политики для западной части страны с 2014 года Виктор Кевлюк говорит, что Украина рискует попасть в ловушку. По его мнению, Россия усилит мобилизацию после завершения президентских выборов в марте. С ним соглашается и ГУР.

Издание указывает, что на протяжении всей войны президент Владимир Зеленский сопротивлялся максималистским призывам своих военных по набору в армию. Например, его высший генералитет настаивал на снижении возраста, с которого могут быть мобилизованы лица, не являющиеся резервистами, что сейчас составляет 27 лет. Другие предложили строже выполнять мобилизационные законы.

The Economist пишет, что президент отступил частично из политических соображений, будто он не хочет чрезмерно раздражать население. Но Зеленским, считает издание, также руководят и более благородные соображения.

"Зеленский хочет поступить правильно по отношению к украинцам. Он не хочет быть диктатором" , - сказал изданию высокопоставленный источник в правительстве.

Издание прогнозирует, что впереди у власти - тяжелые решения. В частности, для полковника Кевлюка армия - это зверь, которого надо кормить.

"У нас нет другого выбора, кроме как быть кровожадными" , - говорит он.

Однако некоторые чиновники предпочитают более консенсусный подход. Высокопоставленный источник прогнозирует медиа-кампании, пропагандирующие национальную жертвенность и предупреждающие, что Россия продолжает представлять экзистенциальную угрозу.

"Если мы проиграем, это будет плохо для всех нас" , - говорит он.

Задача состоит в том, чтобы убедить потенциальных рекрутов.