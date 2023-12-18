На Таврическом направлении оккупанты продолжают пехотные атаки – командующий

На Таврическом направлении русские войска продолжают активные пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, сообщает Укринформ.

"Противник продолжает пехотные атаки - за прошедшие сутки активно задействовал для их поддержки бронетехнику и авиацию" , - заявил командующий.

Он проинформировал, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 11 авиаударов, провели 38 боевых столкновений и совершили 691 артобстрел.

По словам командующего, украинские воины стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям.

"Общие потери врага за прошедшие сутки составили 491 человек и 60 единиц техники, шестеро захватчиков сдались в плен" , - отметил Тарнавский.

В частности, Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 10 танков, 19 ББМ, 8 артсистем, 1 РСЗО, 1 БпЛА, 20 автомобилей, 1 единицу спецтехники. Еще 50 единиц техники врага повреждены.