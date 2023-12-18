США добыли больше нефти, чем прогнозировалось – Bloomberg

США увеличили добычу сланцевой нефти на 0,8 млн баррелей в сутки по сравнению с прогнозами. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

Год назад аналитики американского правительства прогнозировали, что в четвертом квартале 2023 года внутренняя добыча составит в среднем 12,5 млн баррелей в сутки, но она достигла отметки 13,3 млн баррелей. В целом в этом году уровень добычи превышал прогнозный.

Агентство указывает, что рост добычи происходит, несмотря на сокращение количества буровых установок, которое в этом году уменьшилось на 20%. Причиной роста производительности Bloomberg называет инновации нефтедобычи.

"Рост добычи сланцевой нефти в США и возобновление добычи в Иране и Венесуэле могут эффективно компенсировать все предложенные ОПЕК+ сокращения в первом квартале 2024 года" , — цитирует издание аналитиков Bloomberg Intelligence Фернандо Валле и Салиха Йылмаза.

Международное энергетическое агентство (IEA) тоже считает, что снижение спроса на нефть и рост ее добычи в США не дают ОПЕК+ повысить цены на нефть на мировом рынке.

По подсчетам IEA, из-за добровольного сокращения добычи доля ОПЕК+ на мировом рынке нефти упала до 51%. Это самый низкий показатель с момента заключения альянса между ОПЕК и Россией в 2016 году.