В Украине уменьшилось доверие к Зеленскому – опрос

Доверие граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому снизилось с 84% в декабре 2022 года, до 62% в декабре 2023, а доверие к ВСУ и главнокомандующему Валерию Залужному составляет соответственно 96% и 88%. В то же время 59% граждан одновременно доверяют и Зеленскому, и Залужному.﻿﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) 29 ноября - 9 декабря, сообщает Украинская правда.

По результатам опроса, в случае президента наблюдается нисходящая динамика, однако он сохраняет подавляющее доверие среди украинской общественности.

Так, сейчас 62% доверяют президенту, а не доверяют - 18%. В декабре 2022 года 84% доверяли президенту, не доверяли - 5%. Соответственно, если баланс доверия-недоверия в декабре 2022 года для президента составлял +80%, то сейчас он составляет +42%.

"То есть, с одной стороны, видим существенное снижение, но, с другой стороны, он остается однозначно положительным со значительным преобладанием тех, кто доверяет президенту, по сравнению с теми, кто ему не доверяет" , - указывают социологи.

Абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы - как и в декабре 2022 года, так и сейчас 96% доверяют ВСУ. Кроме этого, 88% украинцев доверяют главнокомандующему Валерию Залужному (не доверяют - лишь 4%).

Также социологи указывают на то, что в текущей ситуации важно понимать, как "пересекаются" поля доверия к президенту и главнокомандующему. В таблице сумма всех ячеек составляет 100% и показывает, например, какая доля украинцев одновременно доверяют президенту и главнокомандующему.

Таким образом, по данным таблицы, большинство украинцев, или 59% - одновременно доверяют и президенту, и главнокомандующему. Доля украинцев, которые имеют поляризованные взгляды, является достаточно небольшой. Так, только 14% доверяют главнокомандующему и при этом не доверяют президенту, и только 1% доверяют президенту, но не доверяют главнокомандующему.

Опрос был проведен КМИС 29 ноября-9 декабря 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Всего было опрошено 1031 респондент, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. КМИС ранее приводил факторы, которые могут влиять на качество результатов в условиях "военного времени".