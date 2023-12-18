В Генштабе прокомментировали прослушку, найденную в кабинете Залужного

Генеральный штаб ВСУ официально заявил об обнаружении прослушивания в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Валерия Залужного и работников его аппарата, сообщает Украинская правда.

В Генштабе указывают, что 17 декабря во время плановой проверки помещений, в одном из мест дислокации были обнаружены элементы оборудования для снятия информации.

Устройства для прослушивания были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженных сил Украины и работников Аппарата обеспечения его деятельности.

Отмечается, что с целью установления обстоятельств указанного события, его последствий и лиц к нему причастных, было сообщено в Службу безопасности Украины.

Напомним, 17 декабря источники издания сообщили, что в кабинетах главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и некоторых его сотрудников нашли устройства для прослушивания. Это должен был быть новый кабинет главнокомандующего, который проверяли перед переездом.

СБУ заявила, что техническое устройство, которое находилось в нерабочем состоянии, было обнаружено в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Правоохранители открыли уголовное производство.