Залужный отреагировал на прослушку в своем кабинете
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые отреагировал на новость о прослушке. Он подтвердил информацию и добавил, что прослушка была найдена не только у него, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.
"Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку - ред.)", - сказал Залужный.
Он также подтвердил, что этот кабинет не являлся постоянным его местонахождением.
"У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли (прослушку - ред.)", - рассказал главком и добавил, что прослушка была найдена не только у него.
На вопрос, может ли это означать, что в самом Генштабе кто-то мог совершить подобное, он сказал:
"Нет, с ушами уже давно не работаем".
Сам Залужный расценивает этот инцидент "как войну".
"Все может быть. Следствие докажет, что это было", - говорит главнокомандующий.
Он также рассказал, что в этот кабинет он должен был прийти сегодня в 07:00 утра. И вошел туда уже после проверки.
На вопрос, могла ли там озвучиваться информация, составляющая государственную тайну, он сказал следующее:
"Это помещение и раньше использовалось. Но перерыв был достаточно существенным. Поэтому это просто уже под мою встречу, видимо, готовились".