Залужный отреагировал на прослушку в своем кабинете

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые отреагировал на новость о прослушке. Он подтвердил информацию и добавил, что прослушка была найдена не только у него, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

"Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку - ред.)" , - сказал Залужный.

Он также подтвердил, что этот кабинет не являлся постоянным его местонахождением.

"У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли (прослушку - ред.)" , - рассказал главком и добавил, что прослушка была найдена не только у него.

На вопрос, может ли это означать, что в самом Генштабе кто-то мог совершить подобное, он сказал: "Нет, с ушами уже давно не работаем".

Сам Залужный расценивает этот инцидент "как войну".

"Все может быть. Следствие докажет, что это было" , - говорит главнокомандующий.

Он также рассказал, что в этот кабинет он должен был прийти сегодня в 07:00 утра. И вошел туда уже после проверки.