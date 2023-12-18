В ВСУ рассказали, чем может быть опасен морской беспилотник РФ

В Вооруженных силах Украины не исключают опасности для гражданских судов от нового морского дрона РФ. Речь идет об ударном беспилотнике "Одуванчик". Об этом заявила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в едином телемарафоне, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Понимая, что имеем дело со страной-террористкой, нельзя исключать, что такие дроны будут использованы и против гражданских судов" , - отметила Гуменюк.

По ее словам, данный сценарий вполне вероятен, ведь со стороны РФ звучали заявления по поводу того, что если судоходство с украинскими портами будет продолжаться, то их будут воспринимать как законные военные цели.

Гуменюк сообщила, что россияне постоянно пытались найти повод обвинить гражданское судоходство в поставках грузов военного характера, но все эти претензии все равно всегда безосновательны.

"Сегодня можем констатировать, что навигационный коридор функционирует, несмотря на сложности, с которыми сталкиваемся - это и постоянная штормовая погода, и повышение минной угрозы" , - сказала спикер. ﻿

Впрочем, сразу заверила, что несмотря на это силы обороны контролируют максимально безопасное прохождение судов территориального моря Украины с последующим выходом в международные воды.

Подытоживая вышесказанное, Гуменюк добавила, что россияне, несмотря на вероятное стремление усилить свое ПВО в оккупированном Крыму, не имеют такой возможности.

"У них ПВО сейчас дуршлагового типа, то есть дырок много. И надо чем-то прикрывать, поэтому они маневрируют" , - отметила она.

Напомним, недавно в РФ представили первый надводный дрон-камикадзе под названием "Одуванчик", созданный компанией KMZ. Изделие по своей конструкции имеет сходство с украинскими надводными катерами-БПЛА See Baby и Magura, однако ряд ключевых отличий в российской модели могут указывать, что оно должно выполнять другие задачи.