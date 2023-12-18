Канцлер Германии заболел коронавирусом после саммита ЕС

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заразился коронавирусом. Об этом политик заявил в своем Twitter (Х), сообщает Европейская правда.

Шольц отметил, что это явно "не тот сюрприз", которому он радуется.

"Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски. Имея мало симптомов, я рассчитываю на легкое течение болезни и пока просто работаю только за своим столом" , – сообщил немецкий канцлер.

У Шольца был положительный тест на коронавирус в сентябре 2022 года. Тогда он провел свой период изоляции в канцелярии, у него были легкие симптомы.

Шольц сообщил об инфицировании через два дня после завершения саммита ЕС, на котором он контактировал с лидерами 27 государств Евросоюза.