В Украине в воскресенье снизилось потребление электроэнергии - "Укрэнерго"
По состоянию на 18 декабря производство электроэнергии в Украине покрывает потребление. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Лига.Бизнес.
"В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей", – говорится в сообщении.
В результате потепления суточный максимум потребления 17 декабря был на 4,4% меньше по сравнению с показателями 10 декабря. В то же время потребление электроэнергии сезонно держится на высоком уровне, поэтому Укрэнерго призывает украинцев к энергосбережению.
Экспорта электроэнергии 18 декабря нет. Импорт запланирован на протяжении почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы общим объемом 6371 МВт-ч. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.
Из-за непогоды по состоянию на утро 18 декабря обесточены 183 населенных пункта в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской областях. В Донецкой области 130 населенных пунктов без энергоснабжения больше суток.
"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 454 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", – говорится в сообщении.