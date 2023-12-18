В Украине в воскресенье снизилось потребление электроэнергии - "Укрэнерго"

По состоянию на 18 декабря производство электроэнергии в Украине покрывает потребление. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Лига.Бизнес.

"В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей" , – говорится в сообщении.

В результате потепления суточный максимум потребления 17 декабря был на 4,4% меньше по сравнению с показателями 10 декабря. В то же время потребление электроэнергии сезонно держится на высоком уровне, поэтому Укрэнерго призывает украинцев к энергосбережению.

Экспорта электроэнергии 18 декабря нет. Импорт запланирован на протяжении почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы общим объемом 6371 МВт-ч. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Из-за непогоды по состоянию на утро 18 декабря обесточены 183 населенных пункта в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской областях. В Донецкой области 130 населенных пунктов без энергоснабжения больше суток.