Залужный прокомментировал публикацию Bild о планах РФ до 2026 года

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не намерен комментировать публикацию немецкого Bild о военных планах России до конца 2026 года. А именно о том, что оккупанты планируют в эти сроки захватить Харьков, Днепр и Запорожье, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

Журналисты попросили Залужного прокомментировать публикацию Bildсо ссылкой на источники в немецкой разведке о том, что у России есть среднесрочный план захвата украинских территорий. В частности, якобы планы взять под контроль Харьков, Днепр и Запорожье до конца 2026 года.

"Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, у которых есть эта информация" , - ответил Залужный.

О чем написал Bild

На прошлой неделе аналитик BILD Юлиан Репке со ссылкой на источники в немецкой разведке рассказал о среднесрочном российском плане на войну до конца 2026 года. Согласно этому плану: