У руководителя ровенского ТЦК конфисковали более 50 млн грн имущества – ГБР

Суд передал в Нацагентство по вопросам выявления активов (АРМА) имущество руководителя Ровенского областного ТЦК и САП Сергея Луцюка, которого подозревают в незаконном обогащении и избиении солдата.﻿﻿ Об этом заявили в Государственном бюро расследований, сообщает Украинская правда.

Общая стоимость переданного имущества оценивается в 51 млн 700 тыс. грн, в частности это:

земельный участок в селе Поляница Ивано-Франковской области с жилым домом площадью 280 кв. м;

7 домов общей площадью почти 500 кв. м на этом же горнолыжном курорте;

земельный участок в поселке Ланчин Ивано-Франковской области площадью около полгектара и домом на 316 кв. м.

два грузовых автомобиля.

В ГБР отметили, что сейчас военком находится под стражей без возможности внесения залога. Каждый раз после продления меры пресечения адвокат подозреваемого пытается обжаловать решение суда.