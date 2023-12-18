Close button

Залужный: Понятия коррупция и ВСУ должны быть совершенно несовместимы

Залужный: Понятия коррупция и ВСУ должны быть совершенно несовместимы
Фото: Залужный Генштаб всу

В Генштабе выступают за то, чтобы понятие ВСУ и понятие коррупция были совершенно несовместимы. Поскольку военные должны сконцентрироваться только на выполнении боевых задач.﻿ Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в ходе общения с журналистами, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

"Первое, что мы хотим, чтобы понятие ВСУ и понятие коррупция были совсем несовместимы", - сказал Залужный.

Он акцентировал, что Вооруженные силы должны сконцентрироваться на выполнении своих задач, а "не на поиске пищи, не на поиске одежды, не на поиске средств бронезащиты".

"Они (ВСУ - ред.) должны концентрироваться на выполнении боевых задач. Никаких проявлений коррупции не должно быть", - подытожил главком.

Новости

Популярные темы форума

analytics